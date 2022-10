Luminor: üha enam tehakse kinnisvaratehinguid väljaspool pealinna

Haapsalus tehti tänavu teises kvartalis 73 protsenti rohkem kinnisvaratehinguid kui aasta varem samal ajal. Narvas kasvas tehingute arv samal ajaperioodil 37 protsenti ning Raplas 33 protsendi võrra, teatas Luminor.

Haapsalu ja Rapla paistavad silma ka tehingute väärtuse kasvu tõttu, vastavalt 42 ja 39 protsenti. Tallinnas suurenes tehingute arv aasta jooksul vaid ühe protsendi võrra, Tartus 26 protsenti.

Enim on korterite hinnad kasvanud seevastu Lõuna-Eestis, kus Valgas on ruutmeetri keskmine hind ühe aastaga kasvanud 55 protsenti ehk 217 eurolt 336 euroni. Võrus on kasv olnud 45 protsenti. Narvas suurenes märkimisväärselt tehingute arv, kuid ruutmeetri hind kasvas ainult 17 protsenti, mis on vähem kui Eestis keskmiselt.

Rebase sõnul on ülejäänud Eestiga võrreldes on korterite ruutmeetrihinnad Võrus ja Valgas väikesed, kuid kohalikul tasandil on toimunud märkimisväärne tõus.

Üüriturul on Rebase sõnul pakkumiste arv endiselt kasvamas. «Vahepeal jõudsid pakkumised väheneda, aga nüüd on näha taas mõõdukat kasvu. Selle taga on peamiselt inimesed, kel oli kinnisvara seni veel välja üürimata ning kes nüüd otsivad uusi üürnikke, et talvine periood üle elada ja kõrgetest kommunaalkuludest pääseda,» nentis ta.