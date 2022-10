Advokaadibüroo: osalusoptsioone rakendatakse motivatsiooniks üha enam

Kui töötaja lahkub väljateenimisperioodi ajal aga mitte omal süül, näiteks haigestumise või tööandja poolse raske seaduserikkumise tõttu, siis harilikult arvestatakse Kalmuse sõnul, et töötajal on õigus optsioonidele proportsionaalselt vastavalt juba ära töötatud ajale. Sel puhul on tegu «hea lahkujaga».

Kui tegu on ettevõttega, mida plaanitakse müüa, siis on vaja neid tulevikuplaane optsioonilepingus kajastada. Vahel sätestatakse, et ettevõtte müügi korral on töötajal õigus koheselt oma optsioonid lunastada ning väljateenimisperioodi lõppu ei peagi ootama. Kui aga töötaja on ettevõttes võtmetähtsusega ja ostja võib olla huvitatud ettevõttest koos võtmetöötajatega, siis võib sätestada, et ettevõtte müügi korral saab töötaja vaid osa oma optsioonidest kätte.