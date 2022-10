OTSE ⟩ Ettevõtlusnädal 2022: tasuta online konverents

«Kui eelmisel aastal panime rõhku kohanemisoskustele kriisides, siis seekord tahame esile tuua selle, et kõike ei pea jõudma üksi ning õigete tandemkaaslaste leidmine on äris sama tähtis kui elus,» sõnas Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul . «Olukorras, kus ettevõtjaid tabavad mitmed järjestikused raskused, on toetuse otsimine oluline mitte ainult finantsiliselt, vaid ka emotsionaalselt – jagatud mure on poole kergem kanda,» lisas Huul.

Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlussündmus, mis toimub tänavu juba 17. korda ja kõigis 15 maakonnas. Osalema on oodatud nii täiskasvanud, keda ettevõtjana tegutsemise teel julgustada, kui ka noored, et nad oma tulevikusihtide seadmisel kaaluksid unistuste saavutamist ettevõtjana. Igal aastal osalevad sündmustel nii hiljuti alustanud kui ka juba kogenud ettevõtjad, kuna erinevate koolituste, infopäevade, arutelude ja muude põnevate sündmuste valik on lai. Suurem osa neist on osalejatele tasuta, ent osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.