Energiakriis süveneb: Venemaa peatas gaasitarned Itaaliasse

Eni pressiesindaja sõnul näivad Gazpromi gaasitarned samas Austriasse jätkuvat. Ettevõte teatas, et uurib, kas on võimalik tarned Itaaliasse siiski taaskäivitada, vahendas uudisteagentuur Bloomberg.

Itaalia on olnud suur Venemaa gaasi kasutaja, kuid on nüüd hankinud asendusgaasi Alžeeriast ja Egiptusest.

Ka Moldova teatas täna, et Gazprom on vähendanud neile gaasitarneid ligi kolmandiku võrra. Moldova asepeaminister Andrei Spinu ütles pressikonverentsil, et Gazprom kinnitas oktoobrikuiste tarnete mahu alles 30. septembril, kuid vähenevad juba nüüd seda 30 protsendi võrra.

«Sarnane olukord leidis aset mullu oktoobris, kui tarneid samuti 30 protsendi võrra vähendati. Seekord on erinevus selles, et oleme allkirjastanud lepingu, millest tuleb kinni pidada,» ütles asepeaminister ja lisas, et Gazpromi väitel on tarnemahu vähendamise põhjused tehnilised.