Sõda väljaspool Ukrainat: droonid gaasiväljadel ja torujuhtmete plahvatused, eksperdid hoiatavad ka andmekaablite sabotaaži eest

Norra võimud teatasid sel nädalal droonidest Norra gaasimaardlates. Täna tuli teema päevakorda Soome Välispoliitika Instituudi korraldatud Helsingi julgeolekufoorumil.

Venemaa rünnak Ukrainale ja gaasitarnete lõppemine on toonud kaasa ka olulisi muudatusi Euroopa energiapoliitikas. «Norra on nüüd Euroopa suurim gaasitarnija,» juhtis hommikuses kõnes tähelepanu Norra parlamendi kaitse- ja väliskomisjoni esimees Ine Eriksen Søreide.

«Oleme oma tootmisrajatiste läheduses märganud lendamas mitmeid tundmatuid droone,» vahedas Søreide sõnu Yle. «Norra politsei uurib asja ja kaitsevägi on piirkondades jälgimist suurendanud.»

Norras on tema sõnul õhkkond väga tõsine. «Inimesed mõistavad, et ükski piirkonna riik ei ole kaitstud praegusest olukorrast tulenevate riskide eest.»

Søreide, kes on varem töötanud Norra välis- ja kaitseministrina, juhtis tähelepanu sellele, et paljudel riikidel pole põhjust ega huvi gaasitorusid saboteerida. Tema arvates on kõige tõenäolisemat süüdlast lihtne nimetada. «See on Venemaa,» lausus Søreide.

Taani välisministeeriumi riigisekretär Jesper Møller Sorensen tõi foorumil välja, et Venemaa on juhtunut silmnähtavalt oma eesmärkidel ära kasutanud. «Torude kahjustuskohad asuvad rahvusvahelistes vetes Rootsi ja Taani majandusvööndites. Gaasilekke tõttu ei ole me veel pääsenud kahjustatud aladele, kuid me jõuame sinna peagi,» lausus Sorensen.

Siiani pole kahju põhjuste kohta tõestatud teavet. Juhtunu uurimiseks on Saksamaa, Taani ja Rootsi asutanud EL-i raames tegutseva ühise uurimisrühma.