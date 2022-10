Swedbank: vaatamata jaemüügi mahu kasvule augustis, on tarbimise väljavaade halb

Kui juunis jaekaubandusettevõtete müügitulu maht ehk inflatsiooniga kohandatud müügitulu vähenes ja juulis jäi see aasta tagusega võrreldes samale tasemele, siis augustis kiirenes kasv kolme protsendini. Jooksevhindades suurenes jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis aastases võrdluses aga kiire hinnakasvu toel 163 miljonit eurot ehk 21%.

«Kõige enam mõjutas jaekaubanduse müügitulu mahukasvu kütusemüügiettevõtete jaemüügi suurenemine,» märkis Mertsina.

Kui juunis ja juulis kütusemüügi maht ehk liitrites kütusemüük vähenes, siis augustis tegi see Maksu- ja Tolliameti andmetel väikese kasvu. Kütusehindade tõus on kütusemüügiettevõtete müügitulu osakaalu tõstnud sel aastal ligi viiendikuni kogu jaekaubandusettevõtete müügitulust. «Samas tuleks arvestada, et statistikaameti andmed sisaldavad nendes ettevõtetes kütuse kõrval ka muude kaupade müügitulu,» lisas Mertsina. «Kütusega kauplevate ettevõtete müügitulu mahu kasvu taga on ühelt poolt eelmise aasta madalam võrdlusbaas, mille mõju peaks jätkuma ka septembris.»

Kuigi autokütuse hindade kasvu aeglustumine on majapidamistele pakkunud mõningas leevendust, oli näiteks bensiini 95 keskmine hind augustis 32% kõrgem kui aasta tagasi. Küll on aga vähenenud juba alates aprillist jaekaubanduses kõige suurema müügituluga nõndanimetatud supermarketite müügitulu maht, mis näitab hästi inimeste ostujõu langust. Supermarketite müügitulu on sel aastal ligi kolmandik kogu jaekaubandusettevõtete müügitulust.