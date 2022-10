Eleringil valmib Paldiskisse LNG ujuvterminali vastuvõtuks vajalik meretoru

Selguse huvides on oluline rõhutada, et Elering ehitab Paldiskis LNG ujuvterminali vastuvõtuvõimekust vastavalt Eesti ja Soome riigi vahel sõlmitud kokkuleppele ja lähtuvalt Soome osapoole poolt renditud ujuvterminali tehnilistest andmetest. Hetkel on ainult üks osapool näidanud üles huvi ujuvterminal Paldiskisse tuua, selleks on FSRU OY, kes on esitanud seadusest tulenevalt vajaliku liitumistaotluse Eesti gaasisüsteemiga liitumiseks. See liitumistaotlus on aluseks LNG ujuvterminali tehniliste lahenduste disainil ja ehitusel. Kui mõnel kolmandal osapoolel on huvi samuti LNG ujuvterminal Paldiskis gaasivõrguga liita, siis peavad nad esitama liitumistaotluse ja liidetava terminali tehnilised parameetrid. Selle alusel on võimalik hinnata, kas ja millises ulatuses oleks vaja hetkel rajatavat gaasivõrgu liitumispunkti ümber ehitada mõne teise ujuterminali gaasisüsteemiga liitmiseks.