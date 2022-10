Eesti Energia rahulolematuse põhjus peitub tõigas, et konkurentsiameti määratud hind pole sugugi see, mille Enefit Power 26. augustil ametile kooskõlastamiseks esitas. Eesti Energia tütarettevõte soovis pakkuda universaalteenust tootjahinnaga 181,3 eurot megavatt-tunni eest, ent konkurentsiamet arvas, et nii suur tasu toob riigifirmale põhjendamatult suure kasumi. Tootja esitatud hind jäeti kooskõlastamata ning tarbija rõõmuks kehtestati teenusele riigifirma pakutust ligi 30 eurot madalam hind. Seadusest tulenevalt oli selleks regulaatoril ka täielik õigus, mistõttu ei jää Enefit Poweril esialgu muud üle kui asuda määratud hinnaga elektrit elektrimüüjatele vahendama.