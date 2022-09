Eesti asub e-teenuste ÜRO edetabelis esikohal, Tallinn on kolmas

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on see suurepärane saavutus, milleni jõudmise nimel on linna digiteenistus ja paljud teised töötajad linnaorganisatsioonis panustanud juba aastaid.

„E-teenuste puhul hinnatakse muuhulgas seda, kui suur hulk linna teenustest on e-teenusena kättesaadavad, aga ka nende kasutusmugavust, avaandmete kättesaadavust, töökindlust ja turvalisust. Tähtsad on ka teenuste kättesaadavus erivajadustega inimestele, kodanike kaasatus, andmete kaitse ja muu inimõigustega seonduv. Tallinna eduloo taga on rohkem kui 20-aastane süsteemne ja pühendunud töö e-teenuste arendamisel, millesse on panustanud teenuste juhid ametites ning kõik digiteenistuse üksused,» ütles Männil.