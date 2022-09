EL-i ministrid jõudsid elektritarbimise kärbetes ja liigtulu maksustamises kokkuleppele

Tšehhi tööstus- ja kaubandusminister Jozef Síkela märkis, et täna saavutatud kokkulepe toob Euroopa kodanikele ja ettevõtetele kergendust. «Liikmesriigid tasandavad elektrinõudluse kõverat tipptundidel, millel on hindadele otsene positiivne mõju,» märkis Síkela pressiteates. «Liikmesriigid jaotavad energiasektori kasumi ülejäägid ümber neile, kellel on raskusi arvete tasumisega.»

Inframarginaalide seati tulude ülempiir

Nõukogu leppis kokku, et tulude ülempiir on 180 eurot/MWh elektritootjatele, sealhulgas vahendajatele, kes kasutavad elektrienergia tootmiseks nn inframarginaalseid tehnoloogiaid, nagu taastuvad energiaallikad, tuuma- ja pruunsüsi. Sellised ettevõtjad on viimastel kuudel saavutanud ootamatult suurt rahalist kasu, ilma et nende tegevuskulud suureneksid. Selle põhjuseks on söe ja gaasi roll hinnakujundust määravate marginaalsete allikatena, mis praegu elektri lõpphinda paisutavad. Tulu ülempiiri eesmärk on samas säilitada ettevõtjate kasumlikkus ja vältida taastuvenergiasse investeerimise takistamist.

Komisjon on varem märkinud, et nii saadakse maksudena 140 miljardit eurot. Eestile võiks see meede tuua toetusteks täiendavalt maksimaalselt 200 miljonit eurot, kuid süvenedes detailidesse ja arvestades ka lõplikku kokkulepet, võib see summa märkimisväärselt väiksemaks osutuda.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut märkis enne nõukogu istungi algust, et madalama muutuvkuluga elektritootjate ehk taastuvenergia, tuumaenergia ja pruunsöe liigse müügitulu riigipoolse lühiajalise ümberjagamise osas on Eesti skeptiline, sest see võib pärssida investeeringuid taastuvenergiasse ja kahjustada tulevikutehingute turgu, ning selles küsimuses läbirääkimised jätkuvad.