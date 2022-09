Euroopa Komisjon soovitab Eestis toimetulekutoetust tõsta

Miinimumsissetulek aitab abivajavatel leibkondadel jõuda sellise sissetulekutasemeni, mis võimaldab neil maksta arveid ja elada inimväärset elu. Sellele lisaks on üldjuhul ette nähtud mitterahalised hüvitised, mis annavad juurdepääsu teenustele ja abi töö leidmiseks.

Sotsiaalministeeriumi esindaja selgitas, et Eestis tähendab miinimumsissetulek toimetulekutoetust, mis on praegu 200 eurot kuus. Toetus tõusis viimati sel aastal.

Liikmesriikidele antud soovituses on ettepanekud, kuidas valitsused saavad ajakohastada riiklikke miinimumsissetuleku tagamise kavasid, et need aitaksid inimesi vaesusest välja. Nende hulgas on toetuste suurendamine ja abi tööturule sisenemiseks, muuhulgas noortele täiskasvanutele.

«Praegu on ELis iga viies inimene vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. Miinimumsissetuleku tagamise kavad on olemas kõigis liikmesriikides, kuid analüüsist nähtub, et need ei ole alati piisavad, ei jõua kõigi abivajajateni või ei motiveeri inimesi tööturule naasma,» ütles Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit komisjoni pressiteenistuse vahendusel.

Elukalliduse tõusu ja kasvava ebakindluse ajal tuleks tema sõnul erilist tähelepanu pöörata ka noorte tööturule naasmisele, näiteks sissetulekutoetustega, et noored ei jääks kinni tõrjutuse nõiaringi.

Volinik Schmit käis kahepäevasel visiidil Eestis, et arutada tööhõive küsimusi Ida-Viru omavalitsusjuhtidega, kohtuda valitsuse liikmetega ning tutvuda Ukraina põgenike olukorraga.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Hanna Hindrikus selgitas Postimehele, et kava eesmärgid on elanike toimetuleku parandamine ja tööhõive suurendamine 78 protsendini. Praegu on Eestis tööhõive määr 66 protsenti. Tööhõive määr näitab, kui suur osa 15–64-aastatest elanikest on tööga hõivatud.

Sotsiaalministeerium lubas Euroopa komisjoni ettepanekut Postimehele lähemalt kommenteerida järgmisel nädalal.