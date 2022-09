Eesti Energia universaalteenuse lõpphinnaks on 19,24 s/kWh

Eesti Energia universaalteenuse hinnaks on 19,24 senti kilovatt-tunni kohta, millele lisandub igakuine teenustasu 1,99 eurot, ütles ettevõtte juhatuse liige Agnes Roos.

Sellest 15,4 senti on universaalteenuse tootjahind, 0,63 senti elektrimüüja kulud, riskid ja mõistlik kasum ning 3,21 senti käibemaks. Roos märkis, et lõplik hind oleneb kliendi profiilist, kuna ettevõttel on vähemalt kuus erinevat võrguteenuse paketti, millest lähtuvalt lisandub veel võrguteenuse hind.

Roosi sõnul hoolitseb Eesti Energia selle eest, et klientide jaoks oleks universaalteenusele üleminek võimalikult muretu. Need, kelle jaoks on universaalteenus soodsam lahendus, tuuakse automaatselt 1. oktoobri seisuga uude paketti üle ja klient midagi ise tegema ei pea. Automaatselt saab universaalteenuse pakkumise ligi 129 000 Eesti Energia koduklienti, nendest 90 000 on börsipaketil ja 39 000 fikseeritud hinnaga paketil.

«Anname muudatusest kliendile kirjaga lähipäevil teada. Kui klient saab universaalteenusele üleviimise kohta kirja, on rahulikult aega mõelda, kas pakkumisega nõustuda või see tagasi lükata. Kui klient ei soovi automaatset üleviimist, on Eesti Energia klientidel võimalik pakkumisest taganeda kuni 12. oktoobrini,» lisas Roos.

