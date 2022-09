Eesti Energia universaalteenuse lõpphinnaks on 19,2 s/kWh

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul hoolitseb Eesti Energia selle eest, et klientide jaoks oleks universaalteenusele üleminek võimalikult muretu. Need, kelle jaoks on universaalteenus soodsam lahendus, tuuakse automaatselt 1. oktoobri seisuga uude paketti üle ja klient midagi ise tegema ei pea. Automaatselt saab universaalteenuse pakkumise ligi 129 000 Eesti Energia koduklienti, nendest 90 000 on börsipaketil ja 39 000 fikseeritud hinnaga paketil.