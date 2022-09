Alexela hakkab universaalteenust pakkuma lõpphinnaga 19,19 s/kWh

Alexela kliendid saavad universaalteenust marginaaliga 0,70 s/kWh, kliendile on universaalteenus seega lõpphinnaga 19,19 s/kWh, millele lisandub kuutasu 1,99€. Alexela viib kliendi automaatselt universaalteenusele kui selle hind on tema tänase paketi hinnast soodsam

«Eestimaise energiaettevõtte Alexela eesmärk on sel kiirel muutuste perioodil toetada oma kliente ja teha nende jaoks soodsaid valikuid. Kui universaalteenuse hind on odavam, kui kliendi tänane hind, siis viiakse klient Alexela poolt automaatselt üle universaalteenusele. Kui hetkepakett on soodsam kui universaalteenus, siis klient jätkab oma olemasoleva paketiga. Mõlemal juhul teavitab Alexela klienti,» märkis ettevõte. Juba 3. oktoobril laekub Alexelalt täpsustav informatsioon.