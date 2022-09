Äriregistri andmed on homsest tasuta kättesaadavad

«Ohte ettevõtjatele muudatus endaga kaasa ei too,» sõnas Justiitsministeerimumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep Postimehele. Ta kinnitas ka, et ministeerium tegeleb jätkuvalt registri järelvalvega, et andmeid oleksid korrektsed.

Justiitsminister Lea Danilson-Järve sõnul sõnul aitab andmete tasuta kättesaadavaks tegemine ettevõtlussektorit läbipaistvamaks ja innovaatilisemaks muuta. «Infoühiskonna arenguks on vajalik vaba ligipääs kvaliteetsetele andmetele, ennekõike neile, mis on riigi valduses. Info kättesaadavus aitab tagada majanduse läbipaistvuse ning loob eeldused nutikate andmepõhiste teenuste arendamiseks. Läbipaistev ettevõtluskeskkond tähendab, et tarbija teab, kelle teenuseid ja tooteid ta tarbib, ning ettevõtjad saavad ärisidemeid luues uurida koostööpartneri tausta. Majanduse läbipaistvus on kogu ühiskonna huvides.»