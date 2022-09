MKM: universaalteenuse lõpphinnaks kujuneb ilmselt 18-19 senti kWh

Vaks selgitas elektri universaalteenuse hinda tutvustades, et tootjahind 154,08 eurot megavatt-tunni kohta ehk 15,4 senti kilovatt-tunni kohta on elektrihind, millega müüjad saavad elektrit Enefit Powerilt osta. Sellel lisandub müüja tegevuskulu, müüja mõistlik kasum ja käibemaks.

Universaalteenusega liitumiseks teeb müüja kliendile vastava ettepaneku ja kui tarbija vastu pole, siis rakendub automaatselt universaalteenuse hind. Eeldatavalt teevad Vaksi sõnul müüjad ettepaneku universaalteenusele üleminekuks 7.-8. oktoobril ning hind hakkab kohalduma tagasiulatuvalt 1. oktoobrist.

Konkurentsiameti selgitusel koosneb ajutine tootmishind kolme Enefit Poweri tootmisseadme kuludest ning hinna sisse on arvestatud vajalikud tegevuskulud, investeeringud, süsinikdioksiidi (CO2) kulu ja mõistlik ärikasum. Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja-peadirektori asetäitja Külli Haab märkis pressikonverentsil, et suurim osa hinnast, 55 protsenti, on just CO2 kvoodi maksumus ja kui muutub selle hind, muutub ka universaalteenuse hind.

Eesti Energia kasumimäär on Haabi sõnul praegu kehtestatud ajutise hinna juures pisut üle 7 protsendi. «Siin on üks suuremaid erimeelsusi tänasel hetkel, see kasumimarginaal või tulunorm. Konkurentsiamet kaasas selle eelnõu väljatöötamise raames rahanduseksperdi, kes ütles, mis on mõistlik tulunorm. Seetõttu meie arvame, et selle lubatud müügitulus see kasum peaks olemaligi 25 protsenti madalam kui on Enefit Power taotlenud,» rääkis Haab.

Enefit Poweri juhatuse esimehe Andres Vainola 154-eurone hind tootja kulusid ei kata ja ettevõte läheb hinnataotluse protsessiga edasi. Enefit Poweri esitatud taotluses konkurentsiametile oli hinnaks 181,83 eurot megavatt-tund ehk 18,18 senti kilovatt-tunni kohta.

«Seda me kinnitasime ka konkurentsiametile, et me jätkame selle protsessiga, ja me loodame, et me selleni jõuame siis juba ka novembrikuuks,» lisas Vainola.

Ta tõi hinna olulisimaid faktoreid kommenteerides välja, et ettevõte on tänavu kaheksa kuu jooksul maksnud riigile makse 440 miljonit eurot, millest 350 miljoni euro eest on ostetud CO2 kvoote. Ülejäänud 90 miljonit eurot on kulunud keskkonnatasude, põlevkivi kaevandamistasude ja aktsiiside tasumiseks.