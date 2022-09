Ministrid otsustavad täna EL-i energiakriisi leevendamise üle

«Hiljutised sündmused Nord Streami gaasiühendustega iseloomustavad ilmekalt, et energiajulgeolek Euroopa Liidus on muutunud pingelisemaks ning peame üle vaatama kõik võimalused, kuidas oma varustuskindlus tagada ja energia tarbijate jaoks taskukohaseks muuta. Ajutine sekkumine energiaturule on vajalik, kuid seda tuleb teha viisil, et turg ei saaks selle käigus pöördumatult kahju,» rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Euroopa Komisjoni kolmas ettepanek näeb ette, et fossiilkütuste ettevõtete liigsetelt kasumitelt on kohustuslik võtta ajutine 33 protsendi suurune solidaarsuspanus. Eesti on seisukohal, et kui liikmesriigil on fossiilkütuste ettevõtetelt solidaarsuspanusega sarnane meede juba olemas, siis ei peaks sellele riigile kohustus laienema. «Eestis on nafta maailmaturu hindadest sõltuv maavara kaevandamisõiguse tasu juba oma olemuselt sarnane ning selline topeltmaksustamine poleks õiglane. Kohustuslikke maksumeetmeid saab Euroopa Liidus kehtestada vaid ühehäälselt, mistõttu ütleme ka selgelt välja, et tänaste otsustega ei saa luua pretsedenti tulevikuks,» toonitas minister.