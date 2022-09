Konkurentsiamet jättis Eesti Energia universaalteenuse hinna kooskõlastamata

«Oleme viimastel nädalatel olnud konkurentsiametiga tihedas suhtluses ja andnud võimalikult varakult kogu vajamineva info,» ütles Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola. «Täna avalikustatav universaalteenuse hind on ajutine, see ei kata Enefit Poweri kulusid,» väitis Vainola.

Konkurentsiameti juhi Evelin Pärn-Lee sõnul on aga ka ajutisse hinda kõik vajalikud komponendid sisse arvutatud. «Konkurentsiamet tegi ajutise universaalteenuse otsuse tasakaalustatult – lähtusime nii sellest, et tulemuseks oleks mõistlik hind tarbijale, aga ka jälgisime ka seda, et tootjale oleks tagatud suutlikkus toota.»