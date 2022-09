Ungari: me ei saa toetada uusi ELi energiasanktsioone Venemaa vastu

ELi täitevvõim tegi kolmapäeval ettepaneku uute sanktsioonide kehtestamiseks Venemaa vastu, sealhulgas rangemad kaubanduspiirangud, rohkem individuaalseid musti nimekirju ja naftahinna ülempiiri kehtestamine kolmandate riikide jaoks, vahendab Reuters.

Kavandatavad sanktsioonid ei hõlma karmimaid meetmeid, sealhulgas Venemaa teemantide impordikeeldu, mida taotlevad Poola ja kolm Balti riiki.

ELi riigid vajavad sanktsioonide kehtestamiseks aga üksmeelt ning Orbán on olnud häälekas kriitik, öeldes esmaspäeval, et ELi sanktsioonid on « andnud tagasilöögi», tõstes energiahindu ja andes löögi Euroopa majandusele.

«Ungari on juba palju teinud Euroopa ühtsuse säilitamiseks, kuid kui paketis on energiasanktsioonid, siis me ei saa ega kavatse seda toetada,» ütles Orbáni staabiülem Gergely Gulyás briifingil. «Me ootame lõplikku, täielikku sanktsioonide nimekirja ja siis saame selle üle läbirääkimisi pidada. Ungari ei saa toetada energiasanktsioone.»