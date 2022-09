Venemaa: Nord Streami lekete taga on riiklikult toetatud «terrorism»

Euroopa Liit uurib Nord Stream 1 ja 2 torujuhtmete lekete põhjust ning on öelnud, et ta kahtlustab Taani ja Rootsi ranniku lähedal toimunud kahjustuste taga sabotaaži. Neli päeva pärast seda, kui lekkeid esimest korda märgati, on endiselt ebaselge, kes võib olla rünnakute taga torujuhtmete vastu, mille ehitamiseks kulutasid Venemaa ja Euroopa partnerid miljardeid dollareid.