Saksamaa jagab 200 miljardi euro ulatuses gaasitoetusi

Saksamaa kulutab 200 miljardit eurot, et vähendada kodumajapidamiste ja ettevõtete energiaarveid. Kantsler Olaf Scholz ütles neljapäeval, et pakett sisaldab ka gaasi hinna ülempiiri ja erakorralist maksu, et karistada energiaettevõtete suuri kasumeid, vahendab Reuters.

Scholzi sõnul peaks pakett aitama Saksamaal tulla toime energiahindade tõusuga. Saksamaa on suuresti sõltuvuses Venemaa gaasist ja naftast ning impordi vähenemise tõttu on riik sattunud surve alla. Septembris tõusis inflatsioon Saksamaal 10%-ni, mis on viimase 70 aasta kõrgeim näitaja, mis on suures osas tingitud energiahindade tõusust.