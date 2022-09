Eesti Gaas: uute LNG tarnete hankimine on pidev protsess

«Alates veebruarist oleme sisse töötanud uued tarneahelad ja läinud üle Norra ja Ameerika päritolu LNG-le, mida meil on seni õnnestunud importida Klaipeda terminali kaudu. Oma tegevustes oleme lähtunud valitsuse lubadusest luua käesoleva aasta sügiseks LNG vastuvõtuvõimekus Paldiskis. LNG vastuvõtuks vajamineva taristu valmimine aitab lisaks energiajulgeolekule gaasi hinda piirkonnas alla tuua ning toetab strateegiliselt Eesti majanduse konkurentsivõimet,» ütles Kaasik BNS-ile.

Juulis teatas Eesti Gaas, et sõlmis Norra energiakontserniga Equinor lepingu 2 teravatt-tunni LNG ostuks, mis peaks katma gaasitarbimise läbi eelseisva küttehooaja. Gaas peaks Klaipeda LNG terminali saabuma oktoobris ja novembris.

Ettevõte pingutab Kaasiku sõnul jätkuvalt uute täiendavate võimaluste loomise ja stabiilse gaasivarustuse nimel. «Alternatiiv omaenda LNG tarnetele on hankida gaasi partneritelt, vahendajatelt, börsilt. Moel või teisel suudame oma lepinguliste klientide gaasivajaduse tagada,» kinnitas ta.

Tulevaks aastaks aastaks loodab ettevõte Klaipedasse juurde saada veel 1 teravatt-tunni jagu gaasi. «1 teravatt-tundi Klaipeda terminali järgmiseks aastaks on nii-öelda miinimumprogramm, mis aitab kindlustada meie klientide küttehooaja gaasivarustust. Meie tegelik vajadus on suurem, kuna me ei müü gaasi üksnes Eestis ja üksnes eeloleval talvel,» tõdes Kaasik.