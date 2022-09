Rail Balticu Eesti osa eelarve ulatub 2023. aastal 161,3 miljonini

Tuleval aastal on kavas suunata Ülemiste ühisterminali projekteerimis- ja ehitustöödeks 27,2 miljonit eurot, Muuga kaubaterminali töödeks 24,1 miljonit eurot, Soodevahe kuivsadamale 11,6 miljonit eurot, põhihtrassi ehitustöödeks 19,6 miljonit eurot ja põhitrassi projekteerimiseks 4,4 miljonit eurot, selgub eelarve seletuskirjast. Lisaks läheb 41 miljonit eurot erinevate rajatiste ehitamiseks, sellest 10 miljonit eurot ökoduktidele ja 22 miljonit eurot rajatistele Harju maakonnas.

2023. aastal jätkuvad niinimetatud «kiire ajakava» rajatiste – viaduktide, ökoduktide, ristmeväljade – ehitamine, kuna neid on võimalik ehitada põhiprojekti lahenditest varem eraldiseisvana, et kiirendada raudtee valmimist Eesti territooriumil. Ehitustööd jätkuva viieteistkümne silla,viadukti ja ökoduktiga, mille ehituslepingud on sõlmitud aastatel 2021–2022 või sõlmimisel 2022. aasta lõpul ja 2023. aasta alguses. Samuti jätkuvad ehitustööd 11 ristmeväljal, kus tõstetakse ümber kõrgepingeliinide ja gaasitrasside ristumised.