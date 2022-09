Kuue kuu euribor tõusis 1,858 protsendini

Keskpanga nõukogu teatas ka, et baasintressimäärasid on järgnevate istungite jooksul kavas veelgi tõsta, et pärssida nõudlust ja pakkuda kaitset inflatsiooniootuste pideva tõusu ohu vastu. Euroopa Keskpanga president Chris­tine Lagarde kinnitas septembri algul, et, et baasintressi tõstmise eesmärk on suruda käestläinud hinnatõus kahe protsendi juurde.