Läti 16-aastased noored petsid Saksamaa ohvritelt välja üle poole miljoni euro

Kes on «rahamuul»?

«Rahamuul» on isik, kes liigutab ebaseaduslikult teenitud raha mitme, sageli eri riikides asuva maksekonto vahel, teenides selle pealt vahendustasu. Inimene lubab oma kontole kanda ebaselge päritoluga raha, mis võib olla teenitud kelmuse teel. Saadud rahast jäeatakse endale väike tasu, ülejäänu võetakse sularahas välja või kantakse kolmandatele isikutele edasi. Kõige sagedamini võtavad seda tüüpi finantskuritegudest osa just noored, kes reageerivad töökuulutustele, tuttavate või isegi võhivõõraste uskumatult headele pakkumistele teenida raha. Noori on lihtsam nõusse rääkida, sest suurel osal neist ei ole veel püsivat sissetulekut, ent samas on neil kiusatus kergelt raha teenida. «Rahamuuladeks» värvatakse ka töötuid, äsja riiki kolinud või majanduslikes raskustes olevaid inimesi.