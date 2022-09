Coopi kaupluste juht lahkub ametist

«Otsustasin järgmiseks kolmeaastaseks ametiajaks mitte kandideerida, et võtta veidi rohkem aega endale ja perele, et siis uutele väljakutsetele vastu minna,» lisas Ivask.

Alo Ivaski sõnul on Coopi piirkondlikud ühistud viimastel aastatel koroona- ja sõjakriisist hoolimata kasvatanud turuosa ning suurendanud turuliidri positsiooni konkurentide ees veelgi.

«Coop on tõenäoliselt Eesti parim näide koostööst, kus piirkondlikud tarbijaühistud on oma jõud ühendanud nii kauba sisseostmisel, logistika korraldamisel, arendustegevuses kui ka turundamises ning kasvanud tänu sellele suuremaks kui välismaised ketid või börsifirmad. Tähistasime tänavu Coopi 120. sünnipäeva, mis näitab kui jätkusuutlikult ja edukalt võib kogukondlik majandusmudel traditsioonilise kaubandusega võrreldes tegutseda,» ütles Ivask.

Ehkki Coopile kuulub juba täna ligi veerand toidu- ja esmatarbekaupade turust, on Ivaski sõnul Coopil potentsiaal kasvada veelgi.

«Usun, et inimestele läheb üha enam korda, kelle juures oma igapäevaseid oste tehakse. Kui on valida, kas viia raha välismaisele kaupmehele või kohalikule tarbijaühistule, kes investeerib selle tagasi kogukonda, siis Coopil on siin ilmselge kasvav eelis,» ütles Ivask.