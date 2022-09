Meretuuleparkidelt kaob kõrguspiirang: Eesti soetab uue õhuseireradari

Valitsus seadis eesmärgi, et aastaks 2030 toodetakse Eestis lõpptarbimisega samas mahus taastuvelektrit. Selleks tuleb näiteks tugevdada võrguühendusi ja vabastada merealasid kõrguspiirangutest, et sinna saaks tuuleparke rajada.

Kõik see on vajalik selleks, et soodustada erasektori investeeringuid ning et elektriturul saaks hind taas normaliseeruda, selgitas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.