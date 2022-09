Turg muutub ⟩ Kinnisvaraostja vaatab hinda ja kütteliiki

Lisaks õigele hinnastamisele on olulised märksõnad ka hea soojapidavus, linna keskküte ning mõistikud kõrvalkulud. Kliendid uurivad kommunaalkulude arveid väga põhjalikult ning soodsate kuludega objektid on selgelt eelistatud.

Müügitempo on sügisel muutunud rahulikumaks. «Võib öelda, et paljud praegu toimuvad tehingud on varasemate otsuste tulemus,» kirjutas Tomson. «Seega tuleb arvestada, et kliente on vähem ning need, kes huvi üles näitavad, esitavad enam küsimusi ja uurivad ka põhjalikumalt enda võimalusi finantseerimiseks. Ka omapoolseid hinnapakkumisi tehakse oluliselt rohkem.»