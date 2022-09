Kärpekursil Amazon saadab klienditeenindajad kodusele tööle

See on osa plaanist sulgeda mitu kõnekeskust üle kogu riigi, sealhulgas üks, mis avati 2005. aastal Washingtoni osariigis Kennewickis, ütles üks asjaga kursis olev allikas.

«Pakume oma klienditeenindusmeeskonna lisaliikmetele virtuaalse tööga kaasnevat suuremat paindlikkust,» ütles Amazoni pressiesindaja Brad Glasser meilis. «Teeme töötajatega koostööd, et tagada nende üleminek sujuv tõrgeteta, seades samal ajal prioriteediks oma klassi parima klienditoe.»

Pandeemia sundis ettevõtteid kasutama klienditeeninduses kaugtööd ja nüüd on töötajad vastu kontorisse naasmisele. Kaugtöö pakkumine aitab Amazonil värvata töötajaid suure voolavusega tegevusharus. See ei seo ka ametikohti kindla linnaga. Samuti võib see säästa kinnisvara ja võimaldab sulgeda olemasolevad asutused.