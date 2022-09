Eesti inimene toidukao pärast ei muretse

Rimi on enam kui 10 aastat toiduraiskamisega võidelnud, ent Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi Katrin Bats nendib, et jaekaupluses on alati keeruline tarbijate eelistusi väga täpselt ette näha ja igal õhtul on seega endiselt kaupa, mis kipub riknema. Ettevõte pingutab, panustades nii täpsemasse tellimisse kui otsides viise, kuidas riiulitel olev toit siiski ära kasutada. Tänaseks suudetakse päästa umbes pool rikneda võivast toidust, mis liigub annetustena Toidupangale – mullu jõudis Rimist abivajajani 1,3 tonni toitu, tänavu jõutakse aasta lõpuks ilmselt pea kaks korda suurema koguseni.

R-Kioskeid ja Caffeini kohvikuid käitava Reitan Convenience Estonia innovatsioonijuhi Berit Heinmetsa sõnul peavad ka nemad toidukaoga pidevat võitlust. «Seni oleme sisuliselt viiendiku oma müügist maha kandnud ja ära visanud. Kogusest olulisemgi on aga mõista, mida ja miks me ära viskame ning kuidas saaksime raisku mineva toidu kogust vähendada,» sõnas ta. Selle analüüsiga ettevõte hetkel aktiivselt ka tegeleb. Mugavuskaubandus tähendab mitmekülgset kaubavalikut ehk väga erinevaid kaubagruppe, sealhulgas selliseid, mille säilivustähtaeg on üsna piiratud, sellest valdavalt ka kaod.