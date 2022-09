Üheotsa põgenemispilet Moskvast Dubaisse maksab juba hingehinda

Suuremate rahakottidega elanikele on võimaluseks ka eralennukid, kuid ka nende hinnad on raketina kerkinud. Nii kirjutas The Guardian, et venelased maksavad eralennuki istekoha eest 20 000- 25 000 naela. See on mitmeid kordi tavahinnast enam, sest nõudlus on kasvanud 50-kordseks.