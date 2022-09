Helmes ostis Leedu ühe suurima tarkvaraarendaja

Tehingu eesmärk on tugevdada riikideülest koostööd ja pakkuda kõrgetasemelist teenust suurte rahvusvaheliste projektide arendamisel.

Telesoftases töötab ligikaudu 300 tarkvaraeksperti. Ettevõttel on kontorid Kaunases, Vilniuses ja Klaipedas ning nende eeldatav aastakäive 2022 on 15 miljonit eurot.

Helmese partner ja juhatuse liige Andres Kaljo näeb Leetu laienemises palju potentsiaali. «TeleSoftas on kogenud ja kasvav ettevõte, millel on kindel kliendibaas Euroopas. Meil on väga sarnased väärtused ja inimesekeskne kultuur. Samuti hindame nende tugevat ärimudelit ja keskendumist pikaajalisele koostööle nii töötajate kui klientidega.»