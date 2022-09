Elektriautod sunnivad ettevõtjaid oma ärisid uutmoodi majandama

Euroopa Komisjoni otsus viia uute autode saastekogus absoluutsesse nulli, asetab autotööstuse keerulisse olukorda, kuid paneb ka inimesi ja ettevõtteid muutma sõidukite kasutamise harjumusi. Euroopa tulevik tundub olevat ainult aku- ja kütuseelementsõidukite päralt, sest alates 2035. aastast ei tohi enam müüa uusi sisepõlemismootoriga sõiduautosid ja väikeveokeid. Nii on otsustanud Euroopa Liidu kõik juhtorganid.

Suurtele tarbesõidukitele on antud veel ajapikendust, kuid üldine elektrifitseerimine puudutab lähiajal ka neid. Muutuste aluseks on Pariisi kliimakokkulepe, mille kohaselt peaks maailma majandus aastal 2050 olema süsinikneutraalne. Süsinik ja eriti süsinikdioksiid on saanud keskkonnapuhtuse ja -saastumise mõõdupuuks.

Nimetatud otsuse üks eesmärk on panna Euroopa autotööstus kiiremini leidma uusi tehnilisi, sh. akutehnoloogia lahendusi, mis muudakski meie tuleviku puhtamaks.

Kui aga insenerid ei lahenda lähiaastatel seda probleemi, siis on Euroopa autotööstus mängitud nurka, kuna muu maailm on oma normidega oluliselt leebem.

Maailmas on hinnanguliselt üle 1,3 miljardi sõiduki sh Euroopa Liidu riikides umbes 300 miljonit. Igal aastal müüakse Euroopas 13-16 miljonit uut sõiduautot. Sellistes kogustes elektriautode liitium-ioon akude tootmiseks ei ole tänaste kaevandamismahtude juures piisavalt liitiumi ega ka muid vajalikke metalle. Puudust on juba tunda ja elektriautode tarneajad pikenevad. Sadade uute kaevanduste avamine ei ole kindlasti keskkonnasõbralik, aga on elektriautode massilise lisandumise juures möödapääsmatu.