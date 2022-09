Riigikontroll uurib väljastpoolt panka laenanud inimeste õiguste tagamist

Auditi eesmärgiks on anda hinnang, kuidas riik tagab pangaväliste krediidiandjate klientide õigused, et need oleks tarbijakrediidi toodete tarbimisel kaitstud. Samuti tahetakse välja selgitada, mida teeb riik tarbija teadlikkuse tõstmiseks, et vähendada makseraskustesse sattumist, teatas riigikontroll ametkondadele.