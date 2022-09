Uuring: Eesti inimestel on erakordselt palju autosid

Selgus, et ainult 11 protsendil Eesti peredest ei ole isiklikku sõidukit. 47 protsendil peredest on üks ja 42 protsendil koguni kaks autot. Eesti inimeste autopark on vägagi uus: 15 protsenti autodest on kuni kolme aasta vanused, 25 protsenti neli kuni kuus aastat vanad, 19 protsenti seitsme kuni üheksa aasta vanused ja 40 protsenti autodest on kümme või üle kümne aasta vanad.

Kõige rohkem vajatakse isiklikke sõidukeid maapiirkondades: 97 protsenti sealsetel perekondadel on auto, 61 protsendil kaks autot. Väiksemate linnade peredest omab autot 91 protsenti, kaks autot on ligi pooltel peredel. Suuremate linnade ja pealinna elanikest on autoomanikke 87 ja 84 protsenti, kahe auto vajadus väheneb aga vastavalt 38 ja 26 protsendile.

Auto omamise puhul on oluline ka see, kas inimene elab korteris, paarismajas, ridaelamus või eramajas. Era-, paaris- või ridamajas elavate inimeste hulgas on autoomanikke 97–98 protsenti. Igast kolmest perest kahel seisab garaažis või maja ees kaks autot. Korteris elavatest peredest on isiklik sõiduk 85 protsendil.

Kõige uuemate autodega sõidavad Tallinna ja Põhja-Eesti elanikud, kelle autodest on ligi pooled kuni kuue aasta vanused. Üle kümne aasta vanust autot peab põhjaeestlastest vaid kolmandik. Lõuna- ja Ida-Eestis seevastu on kuni kuue aasta vanuseid autosid ligi 30 protsenti ning kümne aasta piiri ületanuid ligi 55 protsenti.

«Uuringust ilmnes ka ootuspäraselt, et mida suurem on inimese sissetulek, seda uuem on keskmiselt tema auto. Tallinna ja Põhja-Eesti puhul on näha, et vajatakse teistest vähem autot, aga kui juba auto soetatakse, siis pigem uuem,» ütles If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuht Taavi Kruus.

Teistes Balti riikides on autoomanikke üsna sama palju kui Eestis ehk ligi 90 protsenti. Eestis on Balti riikide seas selgelt kõige uuem autopark – kui meil on kuni kuue aasta vanuseid autosid 40 protsenti, siis Lätis ja Leedus vastavalt 25 protsenti ja 28 protsenti.