Tööandjad koostasid manifesti «Aeg on olla ajast ees»

«Riigi ja selle elanike heaolu kasvab ettevõtlikkuse, mitte maksude tõstmise või riigi jagatud abi kaudu. Heaolu kasvu eeldus on palgakasv, sest Eesti maksulaekumistest 80 protsenti on seotud palkadega. Palgakasvu eeldus on ettevõtete lisandväärtuse ja tootlikkuse kasv, mida omakorda veab innovatsioon. Vaid kasvava tootlikkusega ettevõtted suudavad kasvatada oma töötajate palka ning omanike ja riigi tulusid. Targalt käituva riigina peab Eesti inimeste heaolu saavutamiseks fookusesse võtma majanduse lisandväärtuse kasvatamise ja seda soodustavate investeeringute suurendamise,» märgivad tööandjad.

«Kui tahame olla kasvava majanduse ja heaoluga Eesti, vajame selleks ka täiendavaid töökäsi ning pikaajalist plaani, kuidas targa tööjõu olemasolu tagada. Tööjõupuudus on ettevõtete arengut enim pidurdav tegur. Selle põhjused peituvad nii jäigas välistööjõu poliitikas kui ka aeglaselt kohanevas tööseadusandluses. Pidur on ka haridussüsteem, mis ei suuda tööturgu vajalike oskustega tegijatega varustada. Haridusvaldkonna alarahastus läheb vastuollu sooviga olla tark ja haritud rahvas, kuid lisaks õpetajatele väärilise palga maksmiseks vaja minevale rahale on hariduses hädasti vaja muutuseid nii koolivõrgus kui õppekorralduses,» leiavad tööandjad.

Manifesti kohaselt vajab lisaraha ja reforme ka tervishoid, mis peab aitama vananevas ühiskonnas tervelt elatud aastaid pikendada ja seeläbi inimestel tööturul püsida ning muu hulgas aitavad seda saavutada eraraha kaasamine ja e-tervise tiigrihüpe.

«Meie põlvkonna olulisemaid katsumusi on ka võitlus kliimamuutuse mõjude vähendamisega ja elurikkuse säilitamise eest. Selleks, et rohepööre ei osutuks šokiks, millest toibumine võtab aastaid, on vaja riigipoolset koordineeritud ja tasakaalukat juhtimist. Targalt läbi viidud rohepöörde keskmes on Eesti ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime,» tõdevad tööandjad.

Tööandjate manifesti rõhuasetuste ja ettepanekute eesmärk on üks – suurendada Eesti inimeste heaolu. Selle saavutamiseks selgitasid tööandjad välja mitme valdkonna probleemid ja lahendused, mis toetuvad neljale sambale.

1. Eesti riik vajab pika vaatega strateegilist juhtimist.

2. Heaolu kasvu toob majanduse tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvatamine.

3. Hästi elame vaid tarkade ja tervete töötajatega.