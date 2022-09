Et ootamatule eraldamisele paremini vastu seista, pidas Elering kogu suve kõnelusi Eesti Energiaga. Läinud neljapäeval formuleerus see ka tulemuseks, kui paberile jõudsid allkirjad. Kahe energiahiiu kokkuleppes kirjeldatakse, kuidas Eesti Energia tagab Eleringile teenused, mida on vaja meie elektrisüsteemi töötamiseks hädaolukorras. Leping reguleerib valmisolekut häiringuteks, võimsusreserve, inertsi, sageduse juhtimist ning muid tehnilisi nüansse.