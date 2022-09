Eesti Gaasi juhil on kahtlusi gaasitarnete kindluses kriisiolukorras

Margus Kaasiku sõnul tarnib Eesti Gaas, mis varasemalt tarnis peamiselt Vene gaasi, nüüdseks 100 protsenti veeldatud maagaasi (LNG). Murekoht on Kaasiku vaates see, et kuigi gaasiühendused teiste riikidega toimivad normaaloludes väga hästi, siis kriisiolukorras võib see olla vägagi keeruline.

«Täna me näeme seda, et ikkagi meie naaberriigid ühel või teisel viisil kriisisituatsioonis hakkavad eelistama oma riigi tarbijaid, oma riigi ettevõtjaid, energiaettevõtjaid. Nad ei ole teinud seda meie õnneks absoluutselt, et meil ei oleks mingit ligipääsu, seda ei ole tehtud, aga vaikselt neid reegleid ikkagi kallutatakse sinnapoole, et neil endil oleks parem,» tõdes Eesti Gaasi juhatuse esimees.

Näiteks kevadel muudeti tema sõnul Läti gaasimahuti reegleid kohalikele ettevõtetele soodsamaks ja Leedu on samaviisi kohandanud Klaipeda LNG terminali reegleid. «Täna reaalsus on see, et kui me võtame selle sama Klaipeda terminali, kus meil küll õnnestus kiirtöö korras saada need kaks cargot selle aasta lõpu, siis järgmiseks aastaks – kui läheb hästi –, siis järgmiseks aastaks me saame ühe cargo 38-st,» nentis Kaasik, selgitades, et 38 teravatt-tundi saab Klaipeda kaudu sisse tulla ning Eesti saab sellest ühe teravatt-tunni. «On see piisav? Ma ütleks, et ei ole piisav. Ma arvan, et see on masendav,» lisas ta.