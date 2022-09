Marti Hääl Eleringi optimismi ei jaga: talvel võib maagaasi puudu jääda

«Jaanuaris, veebruaris ja märtsis on gaasi varustuskindluse probleem, see on soovmõtlemine, et ükski risk ei saa sel talvel teoks,» ütles Hääl. «Ma väga tahan loota, et gaasi tuleb ja selle tarbimist ei tule piirata.»

Hääl tuletas meelde, et ekslik on arvata, et maagaasi tarbimine on Eestis vähetähtis. Gaasist sõltub peale toasooja ka suur osa toiduainetööstusest ja töötleva tööstuse ettevõtteist.

Hääl põhjendas oma prognoosi sellega, et gaasi tarbimine võib Soomes ja Balti riikides kujuneda palju suuremaks kui Elering praegu ennustab. Hääl vitas näiteks sellele, et Neste rafineerimistehas hakkab tõenäoliselt täie võimsusega tööle, sest pärast Venemaa naftatoodete sisseveo keelu jõustumist tekib mootorikütste defitsiit. Neste tehas vajab aga suures koguses maagaasi.

«Asjata on loota sellele, et talv tuleb pehme,» ütles Hääl. Hääl osutas ka sellele, et Leedu-Poola gaasijuhe pigem viib Balti riikidest gaasi ära, kui toob kohale, seda põhjusel, Saksamaa tarbijad on valmis rohkem maksma.

Kuigi Soome saab aasta lõpus suure LNG ujuvterminali, siis Hääle hinnagul on probleeme selle laevatatavusega karmide jääolude tõttu.

Eesti gaasi juhatuse liige Margus Kaasik ütles, et LNG terminalide omanikud Leedus ja Soomes võivad kriisi ajal eelistada oma ettevõtteid, mistõttu terminalita Eesti jääb vaeslapse ossa. Tueval aastal saab Eesti Gaas Leedu terminali tuua ühe teravatt-tunni maagaasi.

«See pole piisav, see on masendav,» ütles Kaasik.

Eleringi juht Taavi Veskimägi ütles komisjoni istungil, et tema arvutuste järgi on ka kõige halvema stsenaariumi teostumisel Eesti maagaasiga varustatud.