Avaliku sektori aastane energiasääst võiks olla 14 miljonit eurot

Ministeeriumi eestvedamisel on valminud suunised, mille eesmärk on vähendada riigihoonetes energiatarbimist. Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Kaur Kajak rõhutas teisipäeval pressikonverentsil, et tegu on suunistega, mitte käsu või määrusega.

Riigisektori energiatarbimine kogu energiaportfellis pole küll suur, üks protsent, kuid Kajaki sõnul ei tohi seda alahinnata. «Tõenäoliselt avaliku sektori kokkuhoid ühe protsendi võrra alandab hindu kõigi tarbijate jaoks. Kui me räägime tipukoormusega tundidest, siis just see üks protsent võib olla kriitilise tähtsusega,» toonitas ta.

Töökorraldus saab aidata säästule kaasa

Üks kategooria suunistest puudutab küttesüsteemi. Selle kohaselt tuleks riigiasutustes saavutada siseruumide temperatuur 19 kuni 21 kraadi ja jahutuse alampiir on 25 kraadi. Kui hoonet ei kasutata, on võimalik langetada temperatuur 14 kraadini.

Küttekulude pealt saab kokku hoida ka hoone hõivatust muutes. «Praegused riigiasutused on projekteeritud selliselt, et igal ametnikul on oma töökoht, palju kasutatakse ka kabinetisüsteemi. Nüüd me näeme, et Covid-19 muutis inimeste töölkäimise harjumusi ja hooned ei ole enam 100-protsendise hõivatusega. Kui me muudame ruumide hõivatust, siis võib-olla saame mõnes hooneosas või korrusel kütet veelgi alandada,» tõi Kajak näite. Ta lisas, et küttekulusid saab alandada ka töökorraldust muutes, kui mõnel päeval töötab osa või kõik inimesed kodus.