Riik on vajadusel valmis Paldiski LNG-kai omandama

Tatar selgitas, et Soome ja Eesti lähtuvad kevadel kokku lepitud kontseptsioonist, et mõlemal pool lahte asuvaid gaasi vastuvõtuvõimekusi vaadeldakse tervikliku Soome lahe LNG-terminali taristuna. Eesti varustuskindluse vaates pole asekantsleri sõnul suurt erinevust, kas laev asub siin- või sealpool, Soome varustuskindluse vaates võib aga tekkida probleem, kui laev tuleb Eesti poolele, kuna Balticconnectori läbilaskevõime on piiratud.

«Siin on tõepoolest see koht, kus riik oli valmis pakkuma ettevõtetele garantiid – või put-optsiooni –, et me saame aru, Alexela ja Infortar ehitab praegu ju oma vahenditest taristut, mida, võib osutuda, ei lähe neil vaja, sest laev asub teisel pool. Seetõttu riik on valmis pakkuma ettevõtetele valmidust riigina selle taristu omandama, välja ostma, et see taristu oleks olemas,» rääkis Tatar, selgitades, et taristu on riigi energiajulgeoleku jaoks oluline. Ent vaadates kogu energiajulgeoleku investeeringuid, pole tegemist liialt suure summaga.