FOTOD ⟩ ABB avas Jüris päiksepargi

Päikesepark paikneb ABB Jüri tehnoloogialinnaku südames 5000 ruutmeetril ning koosneb 6 jaamast ja 820 paneelist. Päikesepargi võimsus on 330 kW ning see katab ligi 6 protsenti mootorite ja generaatorite tehase energiavajadusest.

Senini on ABB tehaste töö tagamiseks ostnud 100% rohelist ehk taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit, kuid oma tootmise rajamisega vähendatakse süsiniku jalajälge veelgi. «Päikesepargi rajamine on osa ABB jätkusuutlikkuse strateegiast ja täidab ka efektiivsuse eesmärki, sest praegu Euroopas valitsevas energiaturu olukorras on investeeringu tasuvusaeg kahanenud poole lühemaks,» selgitas ABB mootorite ja generaatorite üksuse juht Antti Liedes.

«ABB äri Eestis ning mootorite ja generaatorite tehas on kasvamas, niisamuti turunõudlus efektiivsete mootorite ja generaatorite järele. Investeering päikeseparki toetab meie eesmärki mootorite ja generaatorite tehase tootmist kasvatada,» rõhutas ta.

«Meie tehase mootorid ja generaatorid on võrreldes teiste turul olevate toodetega väga energiaefektiivsed. Lisaks loob veelgi suurema väärtuse võimalus neid eri tüüpi sagedusmuunduritega kombineerida ning sellega energiakulusid keskmiselt 25% vähendada,» avas Liedes ABB mootorite, generaatorite ja sagedusmuundurite nõudluse kasvu tagamaid.

Euroopa energiaturu olukord paneb tema sõnul turuosalisi veelgi rohkem efektiivsuse võimalusi otsima ning tõsi on, et tööstusseadmete energia optimeerimises saab veel palju ära teha. Praegu on vaid 23 protsenti tööstuses kasutatavatest mootoritest optimeeritud ehk sagedusmuunduritega varustatud.

«Tööstus on majanduse mootor ja seepärast on ABB roll väga oluline,» täiendas ta. «Oleme osa rahvusvahelisest tehnoloogiarevolutsioonist ning siin Eestis valmistame ja arendame võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega tipptasemel tooteid kogu maailmale,» rõhutas Liedes jätkusuutlikkuse olulisust.