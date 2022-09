Riigikohus: Tartu Mill vastutab töötaja tekitatud maksuvõla eest

Kui äriühing on andnud töötajale volituse enda nimel tegutseda ja töötaja osaleb maksupettuses, siis tekib tööandjal maksuvõlg ka sel juhul, kui juhatus polnud töötaja tegevusest teadlik, märkis riigikohtu halduskolleegium oma otsuses.

Halduskohus tühistas hiljem Tartu Milli kaebuse alusel ka MTA maksuotsuse. Ringkonnakohus nõustus halduskohtuga ja leidis, et pole tõendatud Tartu Milli juhtkonna teadlikkus ostujuhi osalusel toimunud petuskeemist, mistõttu ei saanud ettevõttel maksuvõlga tekkida.

Tühistas ringkonnakohtu otsuse

Kolleegium asus seisukohale, et ostujuhi teadmise petuskeemist saab omistada ka Tartu Millile, sest ostujuhil oli ettevõtte nimel tehingute tegemiseks esindusõigus – ta tegi juhatuse kehtestatud hinna ja koguste piires sisseoste, aktsepteeris pakkumisi, sõlmis igakordseid kokkuleppeid, kontrollis kauba kogust ja kvaliteeti jne.

Riigikohus on juba varem juhtinud tähelepanu sellele, et maksustamise seisukohalt pole tähtis, millisele töötajale või juhatuse liikmele on äriühing pannud ülesande tehinguid kontrollida. Vastupidisel juhul muutuks maksuhalduri kontroll ja maksusumma määramine väga keeruliseks või isegi võimatuks, kui ettevõte jätab oma tegevuse nõuetekohaselt korraldamata.