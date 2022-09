Generaator pole ainus lahendus. Euroopas joostakse hoopis lihtsamale asjale tormi

Euroopat haarav energiakriis paneb tarbijad otsima lahendust tuhandete kilomeetrite kauguselt: Hiina elektriliste tekkide tootja UTK Technology Ltd müük Alibaba e-poes on sel kuul kerkinud enneolematusse kõrgusesse. Firma peadirektori Crane Jini sõnul on Euroopa ostjate igapäevased päringud viiekordistunud ja enamik inimesi soovib kiiret kohaletoimetamist. Ettevõte loodab järgmise kuu jooksul mandrile tarnida üle 10 000 teki.

EnergyAustralia hinnangul maksab õhukeste elektrijuhtmetega soojust hajutavate elektritekkide kasutamine mõne kütteseadmega võrreldes kolmandiku võrra vähem. See on suuresti tingitud sellest, et tekid on mõeldud kasutaja soojendamiseks lähedalt, mitte terve ruumi kütmiseks.