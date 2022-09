Rahanduskomisjon arutab energia varustuskindlust: kui kaugel on LNG-terminali rajamine ja kas gaasi talvel jätkub

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et komisjon soovib saada ülevaadet elektri- ja gaasi varustuskindlusest seoses ees ootava kütteperioodiga. Ühe olulise teemana on päevakorras LNG-terminali rajamine.

Koka sõnul lepiti koalitsioonikõnelustel kokku, et Eestisse rajatakse LNG vastuvõtuvõimekus selleks sügiseks. «Tänase komisjoni istungi eesmärgiks on saada selgus terminali rajamise ja gaasivarude kohta. Talv on tulekul ja seetõttu peame tagama mõistliku hinnaga gaasivarustuskindluse nii kodutarbijatele kui ka meie ettevõtjatele. 75 protsendi toiduainetööstuse ja 58 protsendi rasketööstuse ettevõtetes sõltub töö jätkamine maagaasi olemasolust. Ainuüksi oma kodu kütmiseks, vee soojendamiseks ning toidu valmistamiseks kasutab Eestis maagaasi üle 100 000 tarbimiskoha,» selgitas Kokk olukorda.