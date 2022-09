Vahet polegi: elektriauto laadimine on pea sama kallis kui bensiiniga sõit

Ülikiireid laadijaid kasutavate inimeste kulud on tõusnud keskmiselt 25%. Analüüs näitas ka, et juht, kes kasutab avalikus võrgus eranditult kiir- või ülikiiret laadijat, maksab nüüd elektri eest umbes 18 penni miili kohta, teatas RAC.

«Bensiinimootoriga autol on see keskmiselt 19 penni ja diiselmootoriga autol 21 penni miili kohta,» kirjutas RAC.

«Neil, kes on juba elektriautole üle läinud või mõtlevad seda teha, on endiselt kodust eemal laadimine odavam kui bensiini- või diiselmootoriga auto tankimine, kuid need arvud näitavad, et vahe väheneb elektrihinna tohutu tõusu tulemusel,» ütles RACi elektrisõidukite pressiesindaja Simon Williams. Kõige rohkem kannatavad tema sõnul autojuhid, kes kasutavad avalikke kiir- ja ülikiireid laadijaid.