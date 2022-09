Kuningas Charles III jõuab rahatähtedele alles paari aasta pärast

Kuninganna Elizabeth II, kes suri selle kuu alguses pärast 70-aastast valitsemisperioodi, on olnud Ühendkuningriigi pangatähtedel alates 1960. aastast. Praegused tema kujutisega polümeerist rahatähed jäävad seaduslikuks maksevahendiks ja «eemaldatakse ringlusest alles siis, kui need on kulunud või kahjustatud,» teatas BOE.