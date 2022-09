Luksuskorterite müük venib ja ladu on hirmkalleid kortereid täis

Tallinnas on praegu müüa 145 korterit, mille eest küsitakse üle poole miljoni euro, neist 16 on pakkumises enam kui miljoni euro eest.

Kui keskmiselt on sel aastal tehtud kümmekond sellise hinnaklassi tehingut kuus, siis tema sõnul on järelikult praegune n-ö laojääk juba rohkem kui aasta maht. «Nii on müügiperiood pikenenud enam kui kuue kuu peale, mis iseenesest ongi pigem normaalne olukord kallima otsa korterite müümisel,» nentis Ränk.