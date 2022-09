SEB: suvel prassiti hoolega, nüüd on pidu läbi

«Tänavu teises kvartalis läbis Tallinna lennujaama neli korda rohkem inimesi kui aasta varem ning see kinnitab, et reisimisele kulutati koroonapiirangute lõppemisel palju,» ütles SEB eraklientide segmendijuht Triin Raudsepp.

Hoogsalt kasvas tarbimine ka toidukohtades, mille kasvu andsid tema sõnul lisapanuse kullerteenused. «Kohati tarbimispidu meenutanud olukord on aga kiirelt muutumas, kuna talve poole on oodata igapäevaste elamiskulude kasvu, ja seda tunduvalt rohkem, kui varasematel aastatel,» hoiatas Raudsepp.

Inimesed on läinud säästude kallale

Raudsepp lisas, et pärast aastaid kestnud kiiret kasvu on Eesti Panga andmetel eraisikute pangahoiuste maht hakanud kahanema, mis kinnitab, et üha rohkem kasutatakse sääste.