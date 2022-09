Krediidiasutuste varad kasvasid tagasihoidlikult

Kuu jooksul väljastati üle aastase tähtajaga laenusid 308,9 miljonit eurot, mis on 84,6 miljonit eurot rohkem kui juulikuus ja 65,7 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aasta augustis. Liisinguid anti mittefinantsettevõtetele 78,7 miljoni euro väärtuses. See on 8,7 miljonit eurot vähem kui juulis, kuid 19,6 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.